Астероид Бенну угрожает Земле



Астрономы с помощью наземных телескопов и межпланетной станции OSIRIS-REx оценили 500-метровый околоземной астероид Бенну, как самый опасный для Земли, пишет N+1 со ссылкой на статью в журнале Icarus.

Оказалось, что наибольшая вероятность столкновения астероида с нашей планетой в один шанс из 2700 относится к сентябрю 2182 года, что делает Бенну наиболее опасным объектом по шкале Палермо.

Группа планетологов во главе с Давидом Фарноккья из Лаборатории реактивного движения NASA построила новую модель, в которой важную роль играет эффект Ярковского, влияющий на дрейф орбиты, а также учтен эффект Пойнтинга — Робертсона, который до сих пор рассматривался в контексте динамики межпланетной пыли.