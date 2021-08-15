СМИ: премьер Малайзии намерен завтра подать в отставку



Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин в понедельник намерен покинуть свой пост и подать соответствующее прошение верховному правителю (королю). Об этом сообщил в воскресенье изданию Malaysiakini министр в департаменте премьер-министра по особым вопросам Редзван Юсуф.

«В понедельник состоится специальное заседание кабмина, после чего премьер отправится на аудиенцию к верховному правителю, чтобы подтвердить свою отставку», — сказал министр. По его словам, «о своем решении Мухиддин объявил на состоявшейся сегодня встрече с депутатами парламента, представляющими Объединенную партию сынов земли Малайзии («Берсату»)», председателем которой является глава правительства.

На прошлой неделе было объявлено, что 7 сентября парламент рассмотрит вопрос о доверии кабмину. По оценке местных политологов, премьер Мухиддин может рассчитывать на поддержку только 100 из 222 законодателей.

В начале прошлого года в стране возник политический кризис после того, как действующий на тот момент глава правительства Махатхир Мохамад ушел в отставку, покинув также пост лидера правящего «Альянса надежды». Он занял кресло премьера после победы на всеобщих парламентских выборах в мае 2018 года. Вопреки сложившейся практике, верховный правитель самостоятельно назначил нового премьера — Мухиддина Яссина. Махатхир до недавнего времени настаивал, что именно он сохраняет парламентское большинство. В сентябре новый лидер «Альянса надежды» Анвар Ибрагим потребовал проведения досрочных выборов, поскольку, по его мнению, именно его кандидатура пользуется наибольшей поддержкой в парламенте.