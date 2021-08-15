Скончался глава Управления мусульман Узбекистана

15 августа, 11:49


Председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), главный муфтий страны 71-летний Усмонхон Алимов скончался во время лечения в Москве от легочного и сосудистого заболеваний, сообщает в воскресенье пресс-служба УМУ.

В конце июля в соцсетях появилась информация о критическом состоянии здоровья Алимова. Однако УМУ сообщило, что состояние муфтия стабильное, его лечение проводят квалифицированные специалисты. Тогда же управление сообщило, что Алимов лечится в одной из клиник Москвы от легочного и сосудистого заболеваний.

«Председатель Управления мусульман Узбекистана, главный муфтий Усмонхон Алимов скончался в возрасте 71 года от последствий тяжелой болезни», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.