Скончался глава Управления мусульман Узбекистана



Председатель Управления мусульман Узбекистана (УМУ), главный муфтий страны 71-летний Усмонхон Алимов скончался во время лечения в Москве от легочного и сосудистого заболеваний, сообщает в воскресенье пресс-служба УМУ.

В конце июля в соцсетях появилась информация о критическом состоянии здоровья Алимова. Однако УМУ сообщило, что состояние муфтия стабильное, его лечение проводят квалифицированные специалисты. Тогда же управление сообщило, что Алимов лечится в одной из клиник Москвы от легочного и сосудистого заболеваний.

«Председатель Управления мусульман Узбекистана, главный муфтий Усмонхон Алимов скончался в возрасте 71 года от последствий тяжелой болезни», — говорится в сообщении в Telegram-канале управления.