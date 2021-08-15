NYT: Халилзад попросил талибов не вступать в Кабул до окончания эвакуации



Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад призвал боевиков радикального движения «Талибан» не вступать в Кабул, пока США не эвакуируют своих граждан и афганских сотрудников из столицы, сообщает NYT со ссылкой на американский источник.

Неизвестно, сколько времени займет эвакуация и сможет ли Вашингтон успешно ее провести. По данным газеты, в Кабуле находятся по меньшей мере 10 тысяч американских граждан.

Отмечается, что талибы в ответ призвали США прекратить авиаудары.