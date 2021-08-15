В Южной Кореи призвали к объединению двух корейских государств



Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что два корейских государства могли бы реализовать идею установления мира на Корейском полуострове, создав систему укрепления доверия по образцу Германии в целях достижения долгосрочной цели объединения.

«Установление прочного мира на Корейском полуострове, безусловно, принесет большую пользу обеим Кореям», — сказал он во время своего выступления по случаю Дня освобождения Кореи от колониального правления Японии.

Он назвал разделение самым большим препятствием «росту, процветанию и постоянному миру», заявив, что Южная Корея и КНДР могут использовать для объединения германский опыт.

Обе стороны могут устранить барьеры, стоящие на пути объединения, и создать «модель Корейского полуострова», которая позволит обеспечить процветание всей Северо-Восточной Азии.

«Если мы не прекратим стремиться к примирению и сотрудничеству, то существующий на пути к этому прочный барьер, наконец, рухнет, что даст нам такие новые надежды и процветание, о которых мы и не мечтали», — сказал Мун Чжэ Ин.

Он, тем не менее, признал, что объединение может занять еще некоторое время.