Администрации США приказали вернуться к миграционной политике Трампа

15 августа, 09:51


Федеральный судья приказал Белому Дому вернуться к жесткой миграционной политике времен предыдущего президента Дональда Трампа, также известной как «Оставайся в Мексике», сообщает газета USA Today.

Действующий президент Соединенных Штатов Джо Байден одним из первых своих указов отменил положения миграционной политики, которая предписывала мигрантам из стран Латинской Америки оставаться в Мексике в ожидании рассмотрения их дела по иммиграции в американском суде.

Судья Федерального суда Техаса Мэтью Качмарек приказал администрации Байдена вернуться к прежней политике, так как, по его судебному решению, правительство США не учло несколько «критически важных факторов» безопасности при изменении законодательства.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.