На Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,8



Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Гаити, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

В субботу утром в карибской стране произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2, жертвами которого стали более 300 человек. Еще более 1,8 тысячи человек пострадали.

EMSC зафиксировало новое землетрясение магнитудой в 03.20 по времени UTC . Эпицентр подземных толчков располагался в 41 километре к северо-западу от города Ле-Ке на юге страны, очаг залегал на глубине 30 километров.