На Гаити произошло землетрясение магнитудой 5,8

15 августа, 09:12


Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Гаити, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

В субботу утром в карибской стране произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,2, жертвами которого стали более 300 человек. Еще более 1,8 тысячи человек пострадали.

EMSC зафиксировало новое землетрясение магнитудой в 03.20 по времени UTC . Эпицентр подземных толчков располагался в 41 километре к северо-западу от города Ле-Ке на юге страны, очаг залегал на глубине 30 километров.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.