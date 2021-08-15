Талибы взяли Джелалабад



Движение «Талибан» захватило контроль над важными точками города Джелалабад, в том числе над полицейским участком сообщил РИА Новости источник в движении.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что талибы вошли в Джелалабад, административный центр восточной провинции Нангархар, который наряду с Кабулом до последнего времени оставался одним из двух крупных городов, контролируемых властями. Франс Пресс со ссылкой на местного жителя писало, что радикалы брали населенный пункт без боя.

«Моджахеды вошли в полицейский участок в Джелалабаде, столице провинции Нангархар. Правительственные войска продолжают сдаваться. Моджахеды взяли под контроль важные точки. Продвижение продолжается», — сказал собеседник агентства.

Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск.