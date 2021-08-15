Талибы взяли Джелалабад

15 августа, 08:39


Движение «Талибан» захватило контроль над важными точками города Джелалабад, в том числе над полицейским участком сообщил РИА Новости источник в движении.

Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс сообщило, что талибы вошли в Джелалабад, административный центр восточной провинции Нангархар, который наряду с Кабулом до последнего времени оставался одним из двух крупных городов, контролируемых властями. Франс Пресс со ссылкой на местного жителя писало, что радикалы брали населенный пункт без боя.

«Моджахеды вошли в полицейский участок в Джелалабаде, столице провинции Нангархар. Правительственные войска продолжают сдаваться. Моджахеды взяли под контроль важные точки. Продвижение продолжается», — сказал собеседник агентства.

Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.