Число жертв землетрясения в Гаити увеличилось до 227

Число погибших в результате землетрясения в Гаити увеличилось до 227.
Об этом сообщает Twitter управления гражданской обороны страны.
Согласно данным управления,158 из 227 зафиксированы на юге государства.
При этом сотни людей числятся пострадавшими и пропавшими без вести.
«Первые мероприятия, проведенные как профессиональными спасателями, так и населением, позволили извлечь многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых», — сказано в заявлении.
14 августа у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2.