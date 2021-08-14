Число жертв землетрясения в Гаити увеличилось до 227

15 августа, 00:13

Число погибших в результате землетрясения в Гаити увеличилось до 227.

Об этом сообщает Twitter управления гражданской обороны страны.

Согласно данным управления,158 из 227 зафиксированы на юге государства.

При этом сотни людей числятся пострадавшими и пропавшими без вести.

«Первые мероприятия, проведенные как профессиональными спасателями, так и населением, позволили извлечь многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых», — сказано в заявлении.

14 августа у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.