Число жертв землетрясения в Гаити увеличилось до 227

Число погибших в результате землетрясения в Гаити увеличилось до 227.

Об этом сообщает Twitter управления гражданской обороны страны.

Согласно данным управления,158 из 227 зафиксированы на юге государства.

При этом сотни людей числятся пострадавшими и пропавшими без вести.

«Первые мероприятия, проведенные как профессиональными спасателями, так и населением, позволили извлечь многих людей из-под завалов. Больницы продолжают принимать раненых», — сказано в заявлении.

14 августа у берегов Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2.