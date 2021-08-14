Во Франции более 210 тысяч человек приняли участие в манифестациях против санитарных пропусков

Порядка 214 тысяч человек приняли участие в манифестациях против санитарных пропусков в разных городах Франции, из них почти 14 тысяч — в Париже, передаёт телеканал BFM TV со ссылкой на данные МВД страны.

Отмечается, что по всей стране 214 845 человек приняли участие в демонстрациях в субботу. Эта цифра снизилась впервые с начала протестов против санитарных пропусков, которые проходят в стране пятые выходные подряд.

На акциях, которые прошли в Париже, собрались 13 900 противников санитарных пропусков.

Всего в эту субботу по Франции прошло 217 акций. В ходе демонстраций было арестовано 11 человек, один сотрудник полиции получил легкие ранения.

В субботу во французской столице прошли три манифестации против санитарных пропусков.

Многочисленная акция протеста, организованная сторонниками движения «Желтые жилеты», стартовала после 13.00 от станции Порт-Доре в 12-м округе Парижа. Шествие, сдерживаемое со всех сторон кордонами из полицейских и жандармов, длилось четыре часа. Акция проходила мирно, жёстких столкновений между ее участниками и правоохранителями не происходило, полиции удавалось сдерживать толпу. Шествие дошло до конечной точки маршрута — площади Клиши — в районе 17.00, затем прошел митинг, спустя недолгое время толпа начала расходиться.