Талибы взяли под контроль новые города Афганистана

Радикальное движение «Талибан» взяло под свой контроль город Мазари-Шариф — административный центр провинции Балх на северо-западе Афганистана. Об этом сообщил в субботу телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на представителя местных властей.

По данным телеканала, правительственные войска сдали Мазари-Шариф фактически без боя, оставили свои позиции, вооружения и пустились в бегство. Небольшие столкновения продолжаются в окрестностях города.

Боевики движения «Талибан» заявили о захвате города Меймене, административного центра провинции Фарьяб на северо-западе Афганистана.

Согласно заявлению представителя движения Забиуллы Муджахида, опубликованном в его Twitter-аккаунте, здание губернаторской администрации, полицейский участок и другие госучреждения в Меймене перешли под контроль талибов. Также боевики захватили вооружение правительственной армии, солдаты присоединились к талибам.

Ранее в субботу талибы сообщили о захвате городов Асадабад, Гардез и Шаран — административных центров провинций Кунар, Пактия и Пактика соответственно.