В Швеции поблагодарили Горбачева за распад Советского Союза

14 августа, 22:30

Принятые Михаилом Горбачевым решения больше других факторов повлияли на гибель Советского Союза, за что политика стоит поблагодарить, говорится в статье в шведской газете Svenska Dagbladet, передает РИА Новости.

Журналисты пришли к выводу, что прекращение холодной войны и распад советского государства — «в основном дело рук Горбачева».

«Если бы не его специфический и, как оказалось, неудачный курс на реформирование Советского Союза, история могла бы пойти совершенно иным путем», — пояснили авторы.

В материале отмечается, что действия генсека ЦК КПСС и президента СССР были провальными в краткосрочной перспективе, но оказались «благословением для мира».

В статье Svenska Dagbladet подчеркивается, что Горбачев был «по праву удостоен» Нобелевской премии мира в 1990 году.

Оценивая результаты политики гласности и перестройки, шведские журналисты, заключили, что инициативы «оказались запоздалыми и даже ухудшили изначальное положение Советского Союза».
По их словам, перестройка лишь предопределила экономический кризис страны, увеличив инфляцию и дефицит продуктов питания. А свобода слова подтолкнула жителей СССР к точке, в которой они начали подвергать сомнению саму политическую систему.

При этом в Svenska Dagbladet провели параллели с экономическим реформами коммунистического Китая.

«Коммунистические государства вполне способны реформировать свои экономические системы и развиваться в глобальные промышленные сверхдержавы при сохранении партийной тоталитарной идеологии и без либерализации политики», — к такому мнению пришли шведы.

Авторы отметили, что существует также и другая версия о внешних причинах краха СССР. Ее сторонники убеждены, что бескомпромиссная гонка вооружений под руководством американского президента Рональда Рейгана экономически ослабила восточный блок. Неэффективная плановая экономика и коллективное сельское хозяйство проиграли и политически, и экономически «живучим и экспансивным» западным демократиям.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.