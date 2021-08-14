В Швеции поблагодарили Горбачева за распад Советского Союза

Принятые Михаилом Горбачевым решения больше других факторов повлияли на гибель Советского Союза, за что политика стоит поблагодарить, говорится в статье в шведской газете Svenska Dagbladet, передает РИА Новости.

Журналисты пришли к выводу, что прекращение холодной войны и распад советского государства — «в основном дело рук Горбачева».

«Если бы не его специфический и, как оказалось, неудачный курс на реформирование Советского Союза, история могла бы пойти совершенно иным путем», — пояснили авторы.

В материале отмечается, что действия генсека ЦК КПСС и президента СССР были провальными в краткосрочной перспективе, но оказались «благословением для мира».

В статье Svenska Dagbladet подчеркивается, что Горбачев был «по праву удостоен» Нобелевской премии мира в 1990 году.

Оценивая результаты политики гласности и перестройки, шведские журналисты, заключили, что инициативы «оказались запоздалыми и даже ухудшили изначальное положение Советского Союза».

По их словам, перестройка лишь предопределила экономический кризис страны, увеличив инфляцию и дефицит продуктов питания. А свобода слова подтолкнула жителей СССР к точке, в которой они начали подвергать сомнению саму политическую систему.

При этом в Svenska Dagbladet провели параллели с экономическим реформами коммунистического Китая.

«Коммунистические государства вполне способны реформировать свои экономические системы и развиваться в глобальные промышленные сверхдержавы при сохранении партийной тоталитарной идеологии и без либерализации политики», — к такому мнению пришли шведы.

Авторы отметили, что существует также и другая версия о внешних причинах краха СССР. Ее сторонники убеждены, что бескомпромиссная гонка вооружений под руководством американского президента Рональда Рейгана экономически ослабила восточный блок. Неэффективная плановая экономика и коллективное сельское хозяйство проиграли и политически, и экономически «живучим и экспансивным» западным демократиям.