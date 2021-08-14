Названо предположительное число жертв землетрясения на Гаити

Число погибших из-за землетрясения на Гаити может достигать нескольких тысяч человек, а пострадавших — десятков тысяч. Предположительное число жертв назвала Геологическая служба США (USGS). На данный момент сообщается о 29 погибших.

Прогноз был сделан в результате анализа данных о плотности населения, сейсмоустойчивости попавших в зону землетрясения зданий и изучении последствий подобных катастроф.

В 15 часов 29 минут по московскому времени Геологическая служба США зафиксировала у берегов Гаити землетрясение магнитудой 7. Очаг залегал на глубине 10 метров, а эпицентр подземных толчков располагался в восьми километрах к северу от населенного пункта Пети-Тру-де-Нип.