На востоке Китая сильная волна смыла в море группу местных жителей

14 августа, 20:42

В результате несчастного случая на восточном побережье Китая, где сильная волна смыла в море группу местных жителей, 10 человек погибли, еще один числится пропавшим без вести. Об этом сообщило в субботу агентство «Синьхуа».

По его данным, ЧП произошло в районе города Чжанчжоу (провинция Фуцзянь). Все пострадавшие — люди, отдыхавшие на пляже.

Как уточнила полиция, мощная волна унесла 17 человек, шесть из них удалось спасти. Спасатели продолжают поиски пропавшего без вести. Детали происшествия уточняются, ведется следствие.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.