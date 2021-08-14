Путин поручил представить к госнаградам погибших при крушении Бе-200

14 августа, 20:31

Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить к госнаградам погибших при крушении пожарного самолета Бе-200, который разбился на юго-востоке Турции 14 августа. Об этом сообщает пресс-службу Кремля.

Известно, что на борту самолета находились пятеро российских военнослужащих.

«Президент поручил министру обороны представить российских военных к государственным наградам посмертно», — сообщили в пресс-службе президента России.

Глава государства также направил телеграмму в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в которой выразил соболезнования в связи гибелью в авиакатастрофе турецких граждан. Путин подчеркнул, что россияне и турки вместе боролись со стихийным бедствием, из-за которого страдает республика, и попросил передать слова поддержки родственникам погибших турецких специалистов.

Информация о крушении Бе-200 на юго-востоке Турции появилась ранее 14 августа. Сообщалось, что самолет был арендован турецкими властями у России для тушения пожаров. Воздушное судно разбилось в районе населенного пункта Адана, когда заходило на посадку. В результате погибли пятеро российских военнослужащих и три представителя Турции.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.