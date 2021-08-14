В Беларуси сообщили о частичной блокировке соцсетей

14 августа, 20:13

В Беларуси частично заблокировали такие социальные сети, как Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Об этом сообщается в Telegram-канале «За BYnet». Также данную информацию подтвердил Telegram-канал VAS Experts.

Изначально в реестр блокировки включили два аккаунта в TikTok. Позже выяснилось, что заблокировать отдельные аккаунты невозможно, поэтому провайдерам пришлось блокировать весь домен.

«К вечеру в Беларуси кучно пошло: под блокировку попали «Одноклассники» и Instagram, так что теперь в реестре уже «полинтернета» (по объему трафика)», — заявили в VAS Experts.

При этом беларуским юзерам пока доступны популярные соцсети.

«Дело вот в чем — нет надежно работающей технологии, которая умеет блокировать отдельные страницы или каналы в соцсетях и мессенджерах, и при этом не убивают половину остального интернета», — пояснили эксперты.

По их словам, поэтому у провайдеров был выбор — «заблокировать все соцсети» или просто ничего не предпринимать.

 

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.