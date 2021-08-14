Число погибших от наводнения в Турции возросло до 51

14 августа, 19:11

Число погибших в результате наводнений в Турции возросло до 51.

Как сообщает турецкие СМИ, в Кастамону погибли 43 человека, 7 человек в Синопе и один человек в Бартыне.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.