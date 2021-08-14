Режиссера Кена Лоуча исключили из Лейбористской партии Великобритании

Британский режиссер Кен Лоуч исключен из Лейбористской партии в связи с критикой ее председателя Кира Стармера. Об этом лауреат ряда престижных кинопремий сообщил в субботу в своем Twitter-аккаунте.

«Руководство Лейбористской партии решило, что я не подхожу для членства в их партии, поскольку я не собираюсь открещиваться от тех людей, которые уже были исключены из нее. Я горд быть в одной компании с хорошими друзьями и товарищами, которые стали жертвами чистки. Это, разумеется, не что иное, как охота на ведьм. Стармер и его клика никогда не смогут быть лидерами народной партии. Нас много, а их мало», — написал 85-летний Лоуч.

Режиссер был членом Лейбористской партии с 1960-х годов, однако он покинул ее в первый раз еще в середине 1990-х годов, обвинив партийное руководство в проведении политики экономического неолиберализма, которая не сочеталась с его социалистическими взглядами. Впоследствии он входил в состав левой коалиции Respect. В Лейбористскую партию Лоуч вернулся в 2015 году после того, как ее возглавил представитель леворадикального крыла Джереми Корбин. В прошлом году лидером лейбористов стал 58-летний Стармер.

Лоуч, родившийся в 1936 году в городе Нэнитон (графство Уорикшир) в центральной Англии, известен как автор остросоциальных фильмов. Он является двукратным обладателем «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля — за картину «Ветер, который качает вереск», рассказывающей о войне за независимость Ирландии, и ленту «Я, Дэниел Блэйк», раскрывающей тему бездушия британской государственной машины. Среди других его известных киноработ — драма «Кес», мелодрама «Меня зовут Джо» и комедия «В поисках Эрика».