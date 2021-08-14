Президент Афганистана готовится к своей отставке

14 августа, 17:46

Президент Афганистана Ашраф Гани обдумывает свою отставку, велика вероятность того, что он вскоре покинет страну. Об этом сообщает в субботу индийский телеканал News18 со ссылкой на источники.

«Президент все еще думает над этим [уходом в отставку], и есть вероятность, что он уйдет», — приводит телеканал слова источника.

По этой информации, президент Гани обдумывает возможность уйти в рамках плана по прекращению огня, который правительство пытается предложить радикальному движению «Талибан».

Ранее в пятницу ряд мировых СМИ сообщили, что Гани в ближайшее время обратится к нации и покинет Афганистан. Однако Гани, который выступил в субботу с обращением к соотечественникам, пока не заявил ничего о своей отставке. Тем не менее источники News18 полагают, что афганский президент все же может уехать в «третью страну» вместе с членами своей семьи.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.