Президент Афганистана готовится к своей отставке

Президент Афганистана Ашраф Гани обдумывает свою отставку, велика вероятность того, что он вскоре покинет страну. Об этом сообщает в субботу индийский телеканал News18 со ссылкой на источники.

«Президент все еще думает над этим [уходом в отставку], и есть вероятность, что он уйдет», — приводит телеканал слова источника.

По этой информации, президент Гани обдумывает возможность уйти в рамках плана по прекращению огня, который правительство пытается предложить радикальному движению «Талибан».

Ранее в пятницу ряд мировых СМИ сообщили, что Гани в ближайшее время обратится к нации и покинет Афганистан. Однако Гани, который выступил в субботу с обращением к соотечественникам, пока не заявил ничего о своей отставке. Тем не менее источники News18 полагают, что афганский президент все же может уехать в «третью страну» вместе с членами своей семьи.