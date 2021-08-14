В Турции потерпел крушение пожарный самолет Минобороны России

Все члены экипажа пожарного самолета Бе-200, который разбился на юго-востоке Турции 14 августа, погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NTV.
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Самолет-амфибия Бе-200 Минобороны РФ потерпел крушение при заходе на посадку, на его борту были восемь человек. Об этом сообщили в субботу журналистам в военном ведомстве.
«14 августа 2021 года, около 15.10 мск (16:10 по Баку — прим.ред), при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турецкой Республике в районе н. п. Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200», — сообщили в военном ведомстве.
Как уточнили в Минобороны, на борту самолета находились пятеро российских военнослужащих и три представителя Турецкой Республики, которые указывали экипажу очаги тушения пожаров.
Для выяснения причин, добавили в военном ведомстве, к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России.
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В Турции потерпел крушение пожарный самолет.
Как сообщил телеканал NTV со ссылкой на Главное правление лесного хозяйства, Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. Судьба семи членов экипажа неизвестна.
Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными.