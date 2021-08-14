«Озлобленность, мания величия, уязвленное тщеславие»: чешский путешественник назвал качества русских

Чешский путешественник Феро Рихард Грабал-Крондяк три года прожил в России и побывал в самых дальних уголках. В интервью журналу «ВикендДнес» он рассказал о том, что разглядел в глубине русской души. По его словам, русских тяжело понять. Сегодня они могут с тобой пить и обнимать, а завтра гонят с топором. Об этом пишет «МК».

«С русскими можно пить водку, есть шашлык и петь под гармонь, но серьезно сотрудничать с ними, за редким исключением, невозможно», — считает Грабал-Крондяк.

Он объяснил, что много раз слышал от русских фразу, например. «Я тебе завтра сразу пришлю фото», но никто и никогда этого не выполнял. Также русские почему-то не отвечают на сообщения, хотя их прочитали. Кроме этого чеха удивили поступки русских, которые приглашали его в гости, при этом не подумав, где смогут его разместить и есть ли у них время уделить гостю внимание.

Впрочем, Грабал-Крондяк подчеркнул, что почти в каждом уголке России судьба свела его с людьми, на которых можно полностью положиться и в их семье он чувствовал себя как дома.

Также чешский путешественник рассказал о спорах, которые у него заходили с жителями России. По его словам, многие из них оправдывают Сталина, в том числе и репрессии, считают, что во время Второй мировой русский богатырь воевал, а США и Великобритания где-то прохлаждались. «Многие из этих милых, дружелюбных, веселых и гостеприимных людей где-то глубоко внутри скрывают обиженную, закомплексованную, ксенофобскую и желчную натуру «русни». Они ненавидят евреев, поляков, украинцев, эстонцев, литовцев, латышей, американцев, грузин и чеченцев да и вообще всех», — высказался Грабал-Крондяк.

По словам путешественника, приятные посиделки за бутылкой водки легко могут перерасти в неприятный эпизод, когда тебе «придется выслушать массу обвинений, ненавистных замечаний и оскорблений». Русские становятся злобными, если просто заметить, что их пиво хуже чешского, хотя минуту назад, они сами это заявляли.

«Корни русской натуры пытались анализировать многие, но это очень сложно. Там и озлобленность, и мания величия и уязвленное тщеславие», — отмечает путешественник, добавляя, что из-за Западной Европы у русских выработался комплекс неполноценности.