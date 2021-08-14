Власти Ирана вводят жесткий карантин из-за COVID-19

14 августа, 14:34

В Иране с 16 по 22 августа вводится жесткий карантинный режим, в рамках которого приостанавливается деятельность в государственном и частном секторах, за исключением жизненно важных сфер.

Будет приостановлена, в частности, деятельность банковского сектора.

С 15 по 28 августа  в стране  будет приостановлено движение транспортных средств, за исключением перевозящих продукты и топливо, а также автомобилей скорой помощи.

За последние сутки в Иране выявлено 39 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались 527 человек.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.