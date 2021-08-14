Власти Ирана вводят жесткий карантин из-за COVID-19

В Иране с 16 по 22 августа вводится жесткий карантинный режим, в рамках которого приостанавливается деятельность в государственном и частном секторах, за исключением жизненно важных сфер.

Будет приостановлена, в частности, деятельность банковского сектора.

С 15 по 28 августа в стране будет приостановлено движение транспортных средств, за исключением перевозящих продукты и топливо, а также автомобилей скорой помощи.

За последние сутки в Иране выявлено 39 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, скончались 527 человек.