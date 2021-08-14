Канада намерена принять до 20 тысяч беженцев из Афганистана

14 августа, 15:28

Власти Канады готовы принять до 20 тысяч афганских беженцев, которым угрожает опасность при захвате власти «Талибаном». Об этом заявил министр по делам иммиграции, беженцев и гражданства Канады Марко Мендичино.

К категории особо уязвимых лиц относятся женщины, занимающие или занимавшие в Афганистане официальные посты, госслужащие, переводчики и другие лица, которые сотрудничали с американскими и другими западными странами.

Министр сообщил, что несколько самолетов с беженцами уже вылетели, первый из них приземлился в Торонто накануне.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.