Талибы объявили о захвате столицы провинции Пактика

14 августа, 13:34

Боевики движения «Талибан» объявили о захвате города Шаран, центра провинции Пактика на юго-востоке страны, пишет «Интерфакс».

«Шаран, столица провинции Пактика, также была захвачена в ходе операции «Завоевание». Резиденция администрации губернатора, штаб-квартира полиции, разведывательный центр и все объекты в городе перешли под контроль моджахедов», — сообщил пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

По его словам, талибам сдались солдаты правительственных сил, захвачена вся их техника. Пока правительственные структуры не комментировали происходящее. Если информация о падении Шарана подтвердится, то это будет 19 из 34 провинциальных столиц, захваченных радикалами.

Перед этим в субботу афганская армия сообщила о 172 убитых талибах за сутки, еще 107 экстремистов получили ранения.

Активные боестолкновения продолжаются на территории провинций Нангархар, Логар, Майдан Вардак, Кандагар, Фарьяб и Балх.

Наиболее ожесточенные бои идут за города Маймана, центр провинции Фарьяб и Мазари-Шариф, столицу провинции Балх.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.