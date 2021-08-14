В Японии подтвержден максимальный прирост заражений SARS-CoV-2

14 августа, 15:08

Суточный прирост заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Японии стал максимальным с начала пандемии. За истекшие 24 часа в стране выявлено свыше 20 тысяч случаев, сообщают местные СМИ в пятницу, 13 августа. При этом 5773 заражения пришлись на Токио, что стало наибольшим показателем с момента проникновения вируса в Японию. В городе до 1 сентября действует режим чрезвычайной ситуации.

По сведениям японских медиа, летние Паралимпийские игры в Токио пройдут без зрителей из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. Однако окончательное решение ожидается после встречи представителей правительства страны и Международного паралимпийского комитета 16 августа. Паралимпиада состоится с 24 августа по 5 сентября. На летних Олимпийских играх в Токио, завершившихся несколькими днями ранее, почти все состязания прошли без зрителей.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.