Китай привил от коронавируса более половины населения

В Китае прививки от коронавируса получили около 777 миллионов человек, сообщает Global Times со ссылкой на данные Минздрава.
Отмечается, что полную вакцинацию прошли более половины населения Китая.
В Китае прививки от коронавируса получили около 777 миллионов человек, сообщает Global Times со ссылкой на данные Минздрава.
Отмечается, что полную вакцинацию прошли более половины населения Китая.
Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.
Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.
«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.