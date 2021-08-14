У берегов Туниса спасли около сотни мигрантов

Береговая охрана Туниса спасла 95 мигрантов на неисправной лодке в районе Джарджис, сообщает Анадолу.

Среди спасенных 59 граждан Судана, 17 — Сирии, 7 — Египта, 6 — Бангладеш, 3 — Гвинеи, 2 — Ганы и один — Тунис.

«Лодка с мигрантами накануне отошла от города Сабрата в Ливии. Все, кто находился на борту лодки, доставлены в порт Джарджис. Нелегальные мигранты будут помещены на обязательный карантин в миграционный центр», — сказал представитель тунисского общества Красного полумесяца в провинции Меденин Мунджа Селим.