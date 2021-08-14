У берегов Туниса спасли около сотни мигрантов

14 августа, 15:30

Береговая охрана Туниса спасла 95 мигрантов на неисправной лодке в районе Джарджис, сообщает Анадолу.

Среди спасенных 59 граждан Судана, 17 — Сирии, 7 — Египта, 6 — Бангладеш, 3 — Гвинеи, 2 — Ганы и один — Тунис.

«Лодка с мигрантами накануне отошла от города Сабрата в Ливии. Все, кто находился на борту лодки, доставлены в порт Джарджис. Нелегальные мигранты будут помещены на обязательный карантин в миграционный центр», — сказал представитель тунисского общества Красного полумесяца в провинции Меденин Мунджа Селим.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.