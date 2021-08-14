Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мировой истории

14 августа, 13:14

Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю 142-летнюю историю глобальных метеорологических наблюдений, сообщило Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) США.

По данным ведомства, в июле общая температура поверхности суши и океана в среднем по миру была на 0,93 градуса Цельсия выше, чем средняя температура в XX веке, составлявшая 15,8 градуса Цельсия.

«В данном случае первое место — наихудшее место. Июль, как правило, самый теплый месяц в году, но июль 2021 года превзошел сам себя как самый жаркий июль и самый жаркий месяц в истории», — заявил глава NOAA Ричард Спинрад.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.