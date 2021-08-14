Дипломатам США в Кабуле поручили уничтожить секретные документы на фоне наступления талибов

Персоналу посольства США в Кабуле поручили уничтожить секретные документы, а также любые предметы, «которые можно использовать не по назначению в целях пропаганды», например, американские флаги. Об этом сообщает CNN.

Источники Bloomberg заявили, что уничтожение материалов — стандартная практика в случае, если состав дипмиссии сокращается.

Накануне власти США сообщили об эвакуации части сотрудников посольства в Кабуле. По словам источников CNN, Вашингтон рассматривает возможность переместить дипмиссию в аэропорт Кабула.

Также накануне стало известно, что Дания и Норвегия закрывают свои посольства в Кабуле, а Германия сократит численность дипперсонала в Афганистане на фоне наступления талибов.