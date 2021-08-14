Дипломатам США в Кабуле поручили уничтожить секретные документы на фоне наступления талибов

14 августа, 13:00

Персоналу посольства США в Кабуле поручили уничтожить секретные документы, а также любые предметы, «которые можно использовать не по назначению в целях пропаганды», например, американские флаги. Об этом сообщает CNN.

Источники Bloomberg заявили, что уничтожение материалов — стандартная практика в случае, если состав дипмиссии сокращается.

Накануне власти США сообщили об эвакуации части сотрудников посольства в Кабуле. По словам источников CNN, Вашингтон рассматривает возможность переместить дипмиссию в аэропорт Кабула.

Также накануне стало известно, что Дания и Норвегия закрывают свои посольства в Кабуле, а Германия сократит численность дипперсонала в Афганистане на фоне наступления талибов.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.