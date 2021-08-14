Подсчитан размер пенсии Меркель после отставки с поста канцлера



Ожидаемый размер пенсии Меркель составляет почти половину ее нынешней зарплаты — сейчас канцлер получает около 35 тысяч евро в месяц .

Такой размер выплат обусловлен длительным пребыванием Меркель в бундестаге, а затем — на постах федерального министра и канцлера.

По немецкому законодательству, Меркель также полагается пенсия в размере до 65% от депутатской зарплаты (около 10 тысяч евро в настоящее время). Кроме того, как бывший канцер Германии она будет иметь право на собственное бюро с двумя референтами, секретарем и водителем.

Меркель занимает должность канцлера ФРГ с 2005 года. До этого она работала федеральным министром по делам женщин и молодежи и федеральным министром охраны окружающей среды.

После переизбрания канцлером в четвертый раз в 2017 году Меркель объявила, что не будет баллотироваться на новый срок после истечения полномочий, а также претендовать на какие-либо политические посты. Канцлер намерена подать в отставку после парламентских выборов, которые пройдут в Германии в сентябре. До отставки Меркель собирается посетить Россию и Украину.