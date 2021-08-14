1,7 млн японцев срочно эвакуируют из-за проливных дождей

14 августа, 12:18

Представители Метеорологического управления Японии объявили о самом высоком уровне опасности для жителей четырех префектур в связи с проливными дождями. Об этом сообщается на сайте телеканала NHK.

Жители префектур Фукуока, Сага, Нагасаки, Хиросима получили пятый, самый высокий, уровень предупреждения об опасности. Он подразумевает срочную эвакуацию населения.

При пятом, максимальном, уровне опасности жителям запрещается передвижение по улице кроме как для эвакуации.

В Метеорологическом управлении Японии призывают жителей префектур быть готовыми к возможным оползням и наводнениям, а также знать, где можно безопасно укрыться от дождя в случае, если эвакуация будет невозможна.

Метеорологи сообщают, что в течение 24 часов до утра воскресенья в регионе Кюсю, в который входит 8 префектур, может выпасть до 250 миллиметров дождя.

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Талибы находятся в 11 км от Кабула

14 августа, 14:08

Боевики движения «Талибан» захватили большую часть северного, западного и южного Афганистана, сообщает Associated Press.

Как заявила агентству депутат от провинции Логар Хода Ахмади, движению удалось захватить всю территорию провинции и заключить под стражу местных чиновников.

«Талибы достигли района Чар-Асяб, всего в 11 километрах (7 милях) к югу от столицы Кабула», — говорится в сообщении.