Пентагон заявил об отправке в Афганистан порядка 3 тыс. военных

Азербайджан ведет переговоры о закупке передового израильского оружия на 2 миллиарда долларов. Об этом сообщает израильская газета «Исраэль хайом» (Израиль сегодня), которая проводит серьезный анализ предстоящей сделки. По мнению источника издания, сделка связана с участившимся перестрелками на границе с Арменией, которые скоро могут перерасти в новую полномасштабную войну в Карабахе. Так какого типа вооружение намерен закупить Азербайджан и для чего оно необходимо нашей стране?

Израильский политолог, эксперт по международному праву, доктор юридических наук, раввин Михаил Финкель в беседе с Minval.az подтвердил, что «довольно серьезные источники говорят о том, что ведутся переговоры между Баку и Тель-Авивом о закупке очень большой партии вооружения, причем не простого, и ни из числа тех, которые когда-либо уже закупал Азербайджан у Израиля. Информация об этом просачивается в серьезные израильские издания как из анонимных источников, так и из источников, имеющих отношение к переговорам.

«С чем это связано? Это связано с обострением ситуации, как мне кажется, на границе Азербайджана и действиями Армении. Давайте вспомним: в течение трех последних недель Армения самым подлым и присущим террористам образом в нарушение подписанных мирных соглашений ведет обстрел азербайджанских военных, азербайджанской территорий с применением артиллерии, различного вида стрелкового оружия и минометов. Ситуация до боли знакома Израилю – подобное происходит и на наших границах. Именно с аналогичной ситуацией мы и сталкиваемся: любые достигнутые договоренности с террористическими группировками всегда заканчивается срывом этих договоренностей последними», — отметил израильский политолог.

Террористы — они на то и террористы, чтобы не соблюдать ни международные законы, ни те документы, которые они подписали. Поэтому вполне понятно, отмечает политолог, в какой группе игроков находится Армения.

По его словам, переговоры между Баку и Тель-Авивом — секретные и масштабные. При этом, касаясь вопроса поставок вооружения, наш собеседник озвучил свои предположения о характере сделки. Он не исключает, что это могут быть новейшие виды израильских вооружений, которые способны сбивать в воздухе ракеты, беспилотники, а также уничтожать минометы и разные снаряды.

«То есть задача может состоять в том, чтобы поставить какой-то защитный купол на границы страны и тем самым спасать жизни азербайджанских военных и гражданских. Потому что, как я уже говорил, происходящее на азербайджано-армянской границе в настоящее время очень напоминает ситуацию на израильской границе. А у Израиля есть система «Железный купол», есть и другие системы, которые позволяют уничтожать более портативные ракеты и снаряды. Вот о чем, возможно, идет речь в данном случае», — предполагает М.Финкель.

Но есть информация о том, что небо Баку уже охраняет израильская система ПВО «Железный купол». Однако, как отмечает израильский политолог, каждая такая система периодически нуждается в модернизации, а в Израиле функционируют уже другие, новые системы ПВО, которые принципиально отличаются от «Железного купола», задача которых, как известно, состоит в том, чтобы сбивать ракеты большой, средней и малой дальности. Но эта система не рассчитана на уничтожение минометных снарядов, или крохотных дронов, начиненных взрывчаткой, отмечает израильский политолог. А в Израиле, по его словам, уже разработаны и действуют другие системы «куполов», которые в состоянии сбивать и отслеживать траектории более мелких снарядов. Вполне возможно, что речь идет о такой кооперации израильского оружия в приграничных районах Азербайджана. Помимо этого, нельзя исключить, что Азербайджан еще и хочет максимально экипировать свою армию на случай новой войны.

Также, как отмечает наш собеседник, возможно речь идет и о такой военной инновации, как лазерное оружие. Как известно, в январе 2021 года министерство обороны Израиля представило лазерную систему противовоздушной обороны, предназначенную для интеграции с системой ПВО «Железный купол». Как отмечают, в том числе израильские СМИ, на первом этапе она сможет использоваться для перехвата минометных снарядов, реактивных снарядов типа «Касам» и «Град» дальностью до 40 км, противотанковых ракет (включая современные типа «Корнет») и малых БПЛА. Затем, как ожидается, система будет перехватывать реактивные снаряды большой дальности и даже ракеты, которые запускаются с расстояния в сотни километров, то есть из таких стран, как Сирия и Ливан. Самое главное, что эта система намного дешевле в эксплуатации, чем уже устаревающий «Железный купол».

Также, по словам израильского эксперта, сейчас у Тель-Авива есть новая уникальная система – мини-ПВО под названием «Ветровка»: ею оснащаются отдельные танки, и любой снаряд, любая ракета, выпущенная по нему, уничтожается малым куполом вокруг танка. Эксперт напомнил, что систему уже закупил немецкий бундесвер и установил ее на каждом танке. Такая защита делает танк практически неуязвимым.

«Израиль может предоставить Азербайджану и модернизированные дроны, размером, например, с комара, которые могут быть использованы для устранения отдельных особо опасных террористов и много другой уникальной современной техники. Азербайджан очень важная и дружественная стран для Израиля. Тель-Авив готов сделать многое, чтобы граждане Азербайджана спали спокойно в своих домах, а азербайджанские военные не теряли понапрасну свои жизни от рук армянского терроризма», — заключил собеседник Minval.az.

Вадим Мансуров