В ООН считают ситуацию в Афганистане гумкатастрофой

Украинский политик, бывший народный депутат Борислав Береза высказался на тему искусственного нагнетания российскими пропагандистами провокационных высказываний экс-дипломата Бахтияра Вахабзаде.

Как сообщает Minval.az, по мнению политика, между Азербайджаном и РФ нарастает скандал, от которого очень сильно воняет российской спецоперацией запущенной перед выборами в Госдуму РФ.

«Начиналось все так — Жириновский грозно заявил, что в Азербайджане сегодня царит диктатура, а саму территорию в свое время подарил российской империи иранский шах. В ответ на это бывший посол Азербайджана в Белоруссии, Молдове и Пакистане Исфандияр Вагабзаде (Вахабзаде — прим. Минвала) записал видео, в котором назвал Жириновского жирной свиньей, старым ослом и пообещал, что отправит ему намордник, который пора надеть на кремлёвского клоуна из ЛДПР. А потом ещё и всех русских назвал свиньями. И тут все российские пропагандоны, вместе с Соловьёвым и Толстым, как с цепи сорвались. Такое ощущение, что они ждали этих слов и готовились к ним. Самое смешное, что никто из них не спорит, что Жириновский старый осел и жирная свинья, но за русский народ обиделись. Жириновский требует чтоб Вагабзаде (Вахабзаде — прим. Минвала) отдали под суд и даже говорит о том, что он направил какое-то письмо руководству Азербайджана. Соловьёв истерит на тему, что русских обижают, а Баку не реагирует. Толстой вопит о том, что все, кто оскорбил русских будет лишён права въезда в РФ. Он бы ещё кота сосиской попытался пугать. Но все это напоминает скоординированные действия кремлядей накануне выборов. Им сейчас необходимо консолидировать свой электорат, который за путинскую «Единую Россию» голосовать не хотят. Поэтому начали разыгрывать классическую карту болтовни о русофобии и защите русских. Я не знаю сам ли додумался экс-посол сказать о русских, попросили его или ему кто-то «добрый» подсказал, что говорить, но Кремль ответил на это подготовленным шоу. А учитывая не стабильную ситуацию на границе Азербайджана с Арменией и то, что там дислоцируются российские войска, в Баку серьёзно воспринимают угрозу со стороны РФ и опасается, чтобы шоу на тв не переросли в военные провокации на границе. А РФ на такое способна», — отметил политик.

«В этой истории «прекрасно» все. И то, что украинофоб Жириновский, который ранее оскорблял украинцев, визжит, как свинья о том, что русских обидели. И, что махровый антисемит Толстой, пытается говорить о каком-то уважении. И то, как Соловьёв, безбожно врет о любви ко всему русскому, но сам предпочитает жить в Италии на озере Кого, а не в РФ. В общем ярмарка лицемерия и низости от толпы биомусора. Но саме интересное, что на этой волне в РФ федеральные СМИ начали обвинять Казахстан и Киргизию в претеснениях русских. Знаете в чем заключается это притеснение? В том, что казахи и киргизы хотят, чтоб с ними в магазинах говорили на их языках. Это очень обидело российских пропагандонов и депутатов. Как и то, что в Украине такая же ситуация. Но я не понимаю, почему им кажется нормальным, что люди живут в стране и не знают языка? Видимо это особенность российского менталитета. Но обычно такая позиция свойственна лишь оккупанту или чужаку», — считает Береза.

«Но вернёмся к Азербайджану. Комментируя ситуацию Жириновский продолжает нести абсолютную чушь, как тупой осел. Он сказал — «Они наших послов убивали. В Тегеране и в Анкаре». Видимо в РФ решили, что пора появиться в информационном пространстве азербандеровцам. Я этому не удивлён. Кремль везде работает по одним и тем же лекалам. Поэтому я и воспринимаю всю эту историю не как случайность, а реализацию российской информационной спецоперации, подобные которой видел в Украине. Хотя и согласен с тем, что Жириновский тупой осел и жирная свинья. Кстати, как и махровый антисемит Толстой. А Соловьёв банальный циничный мерзавец говорящий что угодно по приказу из Кремля. И вывод тут один. Всем странам пора осознать, что РФ — это враждебное государство по отношению ко всем. И к соседям тоже. Если есть сомнения, то можно посмотреть на ситуацию с Украиной, которая хорошо показывает, что пока РФ существует, то военная угроза существует для всех. И исчезнет она после того, как развалится РФ. А ещё говорящим головам Кремля пора уяснить, что чем громче звучат их оскорбления и угрозы, тем сильнее нелюбовь к РФ и к ним. Сеющий ветер пожинает бурю. И чем раньше буря перемен снесёт с мировой карты РФ — тем лучше будет всем нам. Те же, кто сомневается в предсказуемой гибели РФ, пусть вспомнят СССР. Кто верил 1 января 1991 года, что уже 31 декабря 1991 года СССР сдохнет? Почти никто. Но совок сдох. С РФ будет так же. Я в это не просто верю. Я это знаю!», — подытожил политик.