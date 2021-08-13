В ООН предрекли волну голода в Афганистане

Находящийся в состояние гражданско-клановой войны и оставшийся без контроля американских войск, Афганистан угрожает дестабилизацией обстановки всему региону Ближнего Востока. Активизация отрядов движения «Талибан» во многих районах Афганистана и невозможность противостоять им официальному Кабалу — практически очевидный факт. Сейчас с беспокойством оценивают риски эскалации такие страны, как Таджикистан и другие страны Центральной Азии, так и евразийские державы, как, например, Россия. Опасность представляет, как прямое вторжение талибов из Афганистана на территорию стран Центральной Азии (впрочем, такое уже имело место быть), так и опасность возникновения межэтнических войн в самих государствах ЦА, где могут активироваться поддерживающие талибов кланы и группировки.

По словам таджикского политолога и востоковеда Парвиза Муллоджанова, радикальное движение «Талибан» сконцентрировало все свои усилия и ресурсы на внутриполитическом фронте – то есть, на захвате всей политической власти в самом Афганистане. В разговоре с Minval.az он заметил, что в рамках выполнения этой основной задачи руководство движения прилагает значительные усилия в области пропаганды и дипломатии, стараясь убедить международное сообщество, что не собирается в дальнейшем подрывать стабильность в соседних государствах.

«Представители «Талибан» утверждают, что новое правительство Афганистана будет уважать суверенитет соседних стран и сосредоточится исключительно на своих проблемах. Однако, в постсоветских странах к этим утверждениям относятся с изрядной долей скептицизма. Многие считают, что в условиях разгорающейся гражданской войны в Афганистане, руководство «Талибан» будет делать все, чтобы успокоить соседей и не допустить их возможной поддержки силам антиталибского сопротивления.

Таким образом, в полной мере ответ на этот вопрос (то есть, в какой степени «Талибан» может представлять угрозу для своих соседей) станет ясным уже после возможного прихода данного движения к руководству страной – будь то в составе какой-либо коалиционной структуры или в виде полностью подконтрольного правительства», — отметил таджикский эксперт.

Как считает Муллоджанов, можно лишь, основываясь на имеющихся фактах о движении «Талибан», сделать в этом отношении несколько предварительных предположений. И основаны они на весьма тревожных фактах.

Во-первых, по его словам, на сегодня нет еще достаточных оснований полагать, что руководство талибов в дальнейшем намерено прекратить поддержку джихадистских группировок из Средней Азии, которые сегодня сражаются на стороне движения в северных районах Афганистане. Наоборот, есть все больше данных о ключевой роли, которые играют среднеазиатские боевики в захвате приграничных районов Афганистана.

«Так, из афганских источников известно, что отряд талибов, захвативший приграничный район Вахан в афганском Бадахшане, практически на 80% состоял из выходцев из постсоветских республик. Общее количество среднеазиатских джихадистов в приграничных районах насчитывает, по разным оценкам, от 2 до 6-8 тысяч человек. Многие из этих группировок прибыли из Сирии, некоторые – прямо или косвенно связаны с ИГИЛ», – отметил он.

По словам нашего собеседника, недавно, руководитель группировки «Ансоруллох», объединяющей несколько сотен таджикских боевиков, был назначен талибами на должность руководителя нескольких бадахшанских районов. Таким образом, среднеазиатские джихадисты фактически обрели прямой доступ к границе, получив возможность для создания в приграничье опорных пунктов и долговременных тренировочных и военных баз. Нет никаких фактов, на основание которых можно было бы предположить, что талибы в дальнейшем выполнят свои обещания по ограничению деятельности международных джихадистов в приграничных районах. Кроме того, за последние несколько лет, международные джихадистские группировки хорошо укрепились в северных провинциях Афганистана, создали базы поддержки среди местного населения – поэтому, даже при желании, руководству «Талибан» будет совсем не просто взять их под свой контроль.

«Во-вторых, руководство «Талибан» постоянно нарушает достигнутые договоренности и действует вопреки своим обещаниям. Так, талибы уже нарушили свое соглашение с американцами в Дохе, по которому они обязались не занимать районы, из которых будут выводится войска США. Точно также, нарушено обещание об отказе от репрессий в отношении бывших чиновников правительства, сотрудников международных миссий. Талибы также неоднократно обещали проводить более либеральную политику в отношении женщин, не закрывать школы для девочек и так далее. Но сегодня, с каждом днём, множатся факты, что эти обещания не соблюдается; известно об этнических чистках в отношении выходцев из Бадахшана в провинции Кундуз, внесудебных казнях, расстрелах и так далее. Соответственно нет никаких оснований полагать, что в будущем «Талибан» будет придерживаться своих обещаний в отношении своих соседей по региону», – отметил таджикский эксперт.

По словам П. Муллоджанова, большинство экспертов по Ближнему Востоку, все же полагает, что при любом раскладе талибы не будут предпринимать масштабных прорывов через границу — однако, скорее всего, они вряд ли откажутся от поддержки своих сегодняшних союзников из числа международных и среднеазиатских группировок, скопившихся на севере Афганистана. На практике это означает создание долговременных баз международного джихадизма непосредственно в приграничье. В перспективе, это может обернуться попытками проникновения мелких групп через границу, проведением терактов, нападениями на заставы.

«В случае же обострения социально-экономической ситуации в среднеазиатских странах, союзники талибов вполне могут предпринять уже более масштабные попытки прорыва через границу – в том числе, и задействовав свои подпольные ячейки и группы внутри постсоветских стран», – резюмировал эксперт.

В. Мансуров