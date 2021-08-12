Инфляция в Армении приблизилась к критической точке

Согласно информации Национальной статистической службе Армении (НСС), инфляция в июле составила 8,2% в годовом исчислении. При этом рост средних цен по продуктам питания, впервые в текущем году, достиг двузначной цифры – 13,9% (в июне — 9,0%), пишет «Новости Армения».

В самой группе продуктов питания, ростом цен выделились рис (на 13,4%), хлеб (на 8,6%), свинина (на 32,2%), мясо птицы (на 24,3%). Грандиозное подорожание за год отмечается по яйцам – на 51,3%.

Средние цены на картофель в июле возросли на 38,4%, по группе овощей – на 53,1%, то есть в полтора раза! Масло сливочное за год успело подорожать на 15,9%, и так далее. В группе непродовольственных товаров двузначными цифрами возросли цены технических товаров (холодильников, стиральных машин, газовых плит и др.) – на 13,2%.

Этот список можно продолжить до бесконечности, так как подорожали практически все товары и услуги.

Напомним, что цены отчетного месяца сравниваются с показателями аналогичного месяца прошлого года. То есть эти показатели характеризуют новое плато, на которые перешли цены в текущем году.

Незначительные колебания в уровне цен, в разрезе месяцев текущего года (скажем, в июле, по сравнению с июнем) незначительные, почти не влияют на общую тенденцию в этой области. Проще говоря, нашим гражданам ныне приходится тратить намного больше денег на товары и услуги, чем в прошлом году.

Это означает, что уровень жизни многих домохозяйств с ограниченным семейным бюджетом серьезно ухудшился, а масштаб бедности в стране увеличился.