Разведка США разошлась во мнениях о происхождении коронавируса

12 августа, 11:03

Разведка США не пришла к единому мнению и не выработала одну позицию относительно происхождения коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, разведслужбы уже наметили предварительную версию отчета, в настоящее время доклад проходит проверку. Тем не менее, чиновники не достигли консенсуса, было ли происхождение COVID-19 лабораторным или вирус появился естественным путем.

Один из источников отметил, что в настоящее время в отчете «нет ничего из ряда вон выходящего», однако не исключил, что данные значительно изменятся до конца августа. Результаты расследования не будут опубликованы, пока оно продолжается.

Доклад, который был подготовлен без какого-либо участия Китая, сейчас рассматривается разведывательным сообществом и внешними экспертами для получения отзывов. После того, как засекреченная версия будет завершена, будет разработана еще одна, чтобы администрация президента США Джо Байдена могла поделиться чем-то с широкой общественностью.

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ООН призывает Армению и Азербайджан соблюдать условия договоренностей

11 августа, 23:28

«У ООН нет мониторинговой миссии в этом районе (Карабах). Мы призываем все стороны соблюдать достигнутые до сих пор договоренности, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения».

Заявление было сделано официальным представителем ООН Стефаном Дюжарриком на пресс-конференции в ответ на вопрос местного бюро Report о несоблюдении Арменией режима прекращения огня в Нахчыванской Автономной Республике на границе с Азербайджаном и молчании международной организации по поводу нарушения режима прекращения огня.

Представитель ООН призвал стороны соблюдать условия достигнутых договоренностей.