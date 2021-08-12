Разведка США разошлась во мнениях о происхождении коронавируса

Разведка США не пришла к единому мнению и не выработала одну позицию относительно происхождения коронавируса. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их данным, разведслужбы уже наметили предварительную версию отчета, в настоящее время доклад проходит проверку. Тем не менее, чиновники не достигли консенсуса, было ли происхождение COVID-19 лабораторным или вирус появился естественным путем.

Один из источников отметил, что в настоящее время в отчете «нет ничего из ряда вон выходящего», однако не исключил, что данные значительно изменятся до конца августа. Результаты расследования не будут опубликованы, пока оно продолжается.

Доклад, который был подготовлен без какого-либо участия Китая, сейчас рассматривается разведывательным сообществом и внешними экспертами для получения отзывов. После того, как засекреченная версия будет завершена, будет разработана еще одна, чтобы администрация президента США Джо Байдена могла поделиться чем-то с широкой общественностью.