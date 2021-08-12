США задумались об эвакуации всех дипломатов из Афганистана

США задумались о том, чтобы начать эвакуацию всех сотрудников своего посольства в Кабуле из страны. Это связано со стремительно ухудшающейся обстановкой в Афганистане, пишет газета Politico.

Американские власти могут закрыть свое посольство в Кабуле и эвакуировать дипломатов к концу августа. При этом другой источник рассказал, что в Белом доме не строят планы на эвакуацию всех сотрудников дипмиссии: возможно, часть останется работать в Афганистане.

Politico напоминает, что в Госдепартаменте США уже говорили о возможности закрыть посольство в Кабуле.