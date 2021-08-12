США задумались об эвакуации всех дипломатов из Афганистана

12 августа, 11:18

США задумались о том, чтобы начать эвакуацию всех сотрудников своего посольства в Кабуле из страны. Это связано со стремительно ухудшающейся обстановкой в Афганистане, пишет газета Politico.

Американские власти могут закрыть свое посольство в Кабуле и эвакуировать дипломатов к концу августа. При этом другой источник рассказал, что в Белом доме не строят планы на эвакуацию всех сотрудников дипмиссии: возможно, часть останется работать в Афганистане.

Politico напоминает, что в Госдепартаменте США уже говорили о возможности закрыть посольство в Кабуле.

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ООН призывает Армению и Азербайджан соблюдать условия договоренностей

11 августа, 23:28

«У ООН нет мониторинговой миссии в этом районе (Карабах). Мы призываем все стороны соблюдать достигнутые до сих пор договоренности, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения».

Заявление было сделано официальным представителем ООН Стефаном Дюжарриком на пресс-конференции в ответ на вопрос местного бюро Report о несоблюдении Арменией режима прекращения огня в Нахчыванской Автономной Республике на границе с Азербайджаном и молчании международной организации по поводу нарушения режима прекращения огня.

Представитель ООН призвал стороны соблюдать условия достигнутых договоренностей.