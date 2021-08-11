Беларусь предложила минимизировать численность персонала американского посольства

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что «американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек».

Его заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Беларуси.

«На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии. Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне», — рассказал пресс-секретарь.

Глаз сообщил, что «в этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек».

«Собственно, подобная вполне понятная логика будет учитываться и в случае дальнейшего снижения двустороннего взаимодействия по инициативе США», — добавил он.