Беларусь предложила минимизировать численность персонала американского посольства

11 августа, 23:47

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз сообщил, что «американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек».

Его заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства Беларуси.

«На фоне действий Вашингтона по сокращению сотрудничества во всех сферах и экономическому удушению нашей страны мы также совершенно объективно не видим смысла в присутствии в Беларуси столь значительного персонала американской дипмиссии. Просто непонятно, чем им заниматься на таком фоне», — рассказал пресс-секретарь.

Глаз сообщил, что «в этой связи американской стороне предложено до 1 сентября сократить численность своего посольства в Минске до пяти человек».

«Собственно, подобная вполне понятная логика будет учитываться и в случае дальнейшего снижения двустороннего взаимодействия по инициативе США», — добавил он.

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ООН призывает Армению и Азербайджан соблюдать условия договоренностей

11 августа, 23:28

«У ООН нет мониторинговой миссии в этом районе (Карабах). Мы призываем все стороны соблюдать достигнутые до сих пор договоренности, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения».

Заявление было сделано официальным представителем ООН Стефаном Дюжарриком на пресс-конференции в ответ на вопрос местного бюро Report о несоблюдении Арменией режима прекращения огня в Нахчыванской Автономной Республике на границе с Азербайджаном и молчании международной организации по поводу нарушения режима прекращения огня.

Представитель ООН призвал стороны соблюдать условия достигнутых договоренностей.