Под прикрытием бананов во Францию доставили партию кокаина

11 августа, 23:14

Сотрудники таможни в городе-порте Дюнкерк, расположенном на берегу Ла-Манша, нашли 400 килограммов наркотиков в транспортном контейнере, прибывшем из Колумбии, о чем сообщает «Газета.ру» со ссылкой на 20 Minutes.

Прокуратура Дюнкерка подтвердила, что в прибывшем в порт Лун-Плаж контейнеровозе была обнаружена особо крупная партия кокаина. Наркотики хранились в 25 ящиках, которые были обнаружены в поставке южноамериканских бананов. По словам сотрудников правоохранительных органов Франции, стоимость изъятого товара составляет несколько десятков миллионов евро.

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ООН призывает Армению и Азербайджан соблюдать условия договоренностей

11 августа, 23:28

«У ООН нет мониторинговой миссии в этом районе (Карабах). Мы призываем все стороны соблюдать достигнутые до сих пор договоренности, чтобы обеспечить безопасность гражданского населения».

Заявление было сделано официальным представителем ООН Стефаном Дюжарриком на пресс-конференции в ответ на вопрос местного бюро Report о несоблюдении Арменией режима прекращения огня в Нахчыванской Автономной Республике на границе с Азербайджаном и молчании международной организации по поводу нарушения режима прекращения огня.

Представитель ООН призвал стороны соблюдать условия достигнутых договоренностей.