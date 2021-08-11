Под прикрытием бананов во Францию доставили партию кокаина

Сотрудники таможни в городе-порте Дюнкерк, расположенном на берегу Ла-Манша, нашли 400 килограммов наркотиков в транспортном контейнере, прибывшем из Колумбии, о чем сообщает «Газета.ру» со ссылкой на 20 Minutes.

Прокуратура Дюнкерка подтвердила, что в прибывшем в порт Лун-Плаж контейнеровозе была обнаружена особо крупная партия кокаина. Наркотики хранились в 25 ящиках, которые были обнаружены в поставке южноамериканских бананов. По словам сотрудников правоохранительных органов Франции, стоимость изъятого товара составляет несколько десятков миллионов евро.