Владимир Соловьев ответил актеру Панину

Телеведущий Владимир Соловьев ответил на призыв актера Алексея Панина заплатить за плевок ему «в рожу».

9 августа Панин пообещал заплатить 500 евро тому, кто плюнет в лицо Соловьеву. Поводом для этого послужили слова телеведущего об Ахеджаковой: он назвал спектакль с ее участием «позорищем», а также увидел в нем пропаганду ЛГБТ и неуважительное отношение к памяти ветеранов.

Он заявил, что «замечательный артист» Панин давно умер. «Зато возродился как извращенец», — добавил Соловьев (цитата по «Спутнику»).

Также телеведущий сообщил, что советуется со своими адвокатами по поводу угроз.

«У нас есть, естественно, партнерские адвокаты в Испании. И у меня есть выбор: я могу тихо и спокойно обратиться и создать большую неприятность… Большую неприятность для гражданина Панина, которая может привести к тому, что для него будет закрыта Европа навсегда. Но он не очень понимает, что за этот призыв может получить тюремный срок», — сказал он, пригрозив арестом и тем, кто попытается откликнуться на заявление Панина.

Также телеведущий возмутился реакцией журналистки Ксении Собчак, которая разместила в своем Telegram-канале пост актера со словами «Для тех, кто хочет заработать 500 евро, Алексей Панин предлагает работу». По мнению Соловьева, Собчак в результате может «побежать к крестному с криками «да это не я»».

Соловьев отметил, что, выступив в защиту народной артистки России Лии Ахеджаковой, Панин решил напомнить о себе.