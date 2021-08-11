В Ханкенди из-за нехватки воды закрыли автомойки

В Ханкенди наблюдается дефицит воды.

По сообщению армянских СМИ, сепаратистами принято решение о прекращении использования воды во всех действующих в городе автомоечных пунктах и зонах отдыха.

Также сообщается об отсутствии воды в ряде жилых районов города.