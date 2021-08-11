Геворкян: Для нас появился исторический шанс стать частью коридора «Север-Юг»

Если нынешние тенденции продолжатся и дальше, то на территории Армении могут столкнуться интересы многочисленных внешних игроков. Об этом в парламенте 11 августа заявил депутат от блока «Армения», кандидат на должность главы постоянной Комиссии НС по региональной и евразийской интеграции Армен Геворкян.

Он добавил, что сложившаяся ситуация может создать долгосрочные риски, поэтому важно понять, есть ли обязательства и обещания, данные внешним силам.

По его словам, наблюдается тенденция к разблокированию коммуникаций в регионе, поэтому нужно сделать все, чтобы процессы протекали в интересах Армении, например, усилить транзитные возможности страны.

«Для нас появился исторический шанс стать частью коридора «Север-Юг», — подчеркнул Геворкян, слова которого приводит армянский интернет-сайт news.am.