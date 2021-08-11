Вануату может исчезнуть с лица Земли

11 августа, 21:25

Глобальное потепление на 1,5 градуса может привести к исчезновению некоторых островных государств Тихого океана. Об этом заявил глава отдела исследований Greenpeace Australia Pacific Никола Казуле.

Он отметил, что повышение уровня моря продолжится. «Это приведет к тому, что такие места, как Кирибати, Вануату и Соломоновы острова станут непригодными для проживания», — добавил Казуле, слова которого приводит «Российская газета» со ссылкой на The Guardian.

По словам ученого, страны Тихого океана уже долгое время страдают от мощных циклонов и сильных приливов, перемежающихся с продолжительными засухами и засолением грунтовых вод. Все это наносит непоправимый вред сельскому хозяйству. Еще одна проблема — уход многих островов под воду из-за повышения уровня моря. Эксперт предупредил, что с повышением температуры будут усиливаться и природные катаклизмы.

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МИД Азербайджана вызвал посла Ирана и передал ему ноту

11 августа, 16:49

Баку передал ноту протеста Тегерану в связи с фактами незаконного проезда в Карабах грузовых автомобилей, принадлежащих Исламской Республике Иран.

Как сообщили в МИД, 11 августа посол Исламской Республики Иран в нашей стране был приглашен в МИД.

В ноте выражено протест в связи с тем, что в последнее время автомобили различного назначения, принадлежащие Исламской Республике Иран, постоянно въезжают и выезжают из Карабахского региона Азербайджана без разрешения официального Баку.

Некоторое время назад протест был выражен иранской стороне в устной форме, вопрос был поднят в ходе встречи с послом Ирана.

В ходе встречи было отмечено, что новая администрация Ирана предпримет практические шаги по предотвращению шагов, не соответствующих духу дружеских и партнерских отношений между двумя странами.