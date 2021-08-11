Рашад Байрамов рассказал о самоотверженности наших пожарных в Турции

«Благодаря самоотверженности азербайджанских пожарных распространение огня на другие села из села Човелли района Кёйджехиз Муглы предотвращено».

Об этом сказал начальник Сабунчинской части Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), полковник-лейтенант Рашад Байрамов.

Он отметил, что на основании информации, поступившей вчера вечером, минувшей ночью они были задействованы в тушении лесных пожаров в селах Чогенли и Човелли: «После указаний, поступивших от руководства, мы на 30 машинах приехали на эту территорию. В тушении пожара использовалось 7 каналов. С их помощью нам удалось потушить пожар с 10 часов вечера до 5 часов утра».

Полковник-лейтенант отметил, что в настоящее время проводятся работы по охлаждению пожара: «Как вам известно, главным условием для распространения пожара является ветер. На этой территории уже несколько дней дует сильный ветер» (цитата по АПА).

Р.Байрамов добавил, что азербайджанские пожарные уже проводили такие операции в горах в нашей стране, поэтому имеют большой опыт в тушении таких пожаров.