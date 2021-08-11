Азербайджан продолжает оказывать помощь Турции в тушении пожаров

Пожарно-спасательные силы Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, находящиеся в Турецкой Республике по указанию президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, успешно продолжают борьбу с лесными пожарами.

Как сообщает МЧС Азербайджана, подразделения министерства боролись с лесными пожарами в районах Кёйджехиз, Пынар, Караер, Каваджик, Чайхисар, Отманлар турецкой провинции Кёйджехиз, районе Хусейн Яйла провинции Каваклы дере и районе Йылвнлы провинции Манташа. В этих районах были проведены мероприятия по разведке, тушению и охлаждению пожаров, предотвращено их распространение на объекты инфраструктуры.

Несмотря на то, что мероприятия по тушению пожаров проводились в горной местности со сложным рельефом, в рамках неотложных мер в ряде направлений пожарные и спасательные бригады продолжали работу и ночью. Пожарно-спасательные подразделения МЧС координируют свои усилия с турецкими пожарными.

Кроме того, самолет-амфибия МЧС «BE-200ÇS», участвующий в тушении пожаров в Кёйджехизе, за прошедшие сутки совершил 6 вылетов и вылил в зону пожаров 57 тонн воды, а вертолет совершил 21 вылет и вылил 53 тонны воды.



