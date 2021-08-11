Соловьёв и Венедиктов обменялись «любезностями»



Телеведущий Владимир Соловьёв, незадолго до этого названный Алексеем Венедиктовым «обиженным кукусиком», ответил своему оппоненту, назвав его «пожилой содержанкой». Слова Соловьёва передаёт Общественная Служба Новостей.

«Смешно, когда эта дешёвая содержанка Гусинского открывает рот и начинает квакать. Встаёт вопрос, кто на этот раз пожилой содержанке заплатил», — заявил Соловьёв.

В ответ на заявление Венедиктова о том, что «Эхо Москвы» обгоняет «Вести» по рейтингу, Соловьёв посоветовал Алексею сравнить цифры не только по Москве, но и по России в целом: по словам телеведущего, «Вести» обгоняют «Эхо» со значительным отрывом. Также он упрекнул Венедиктова в том, что тот сравнивает целую радиостанцию с одним утренним шоу Соловьёва. В подтверждение своих слов Владимир привёл сухую статистику: по его словам, сегодняшний эфир передачи «Полный контакт» на радио «Вести» посмотрело 43 тысячи человек, в то время как «Утро: Баблоян и Курников» на «Эхе Москвы» — всего 7600.

Ранее Венедиктов назвал Соловьёва «мерзкой карлицей» и «обиженным кукусиком» в ответ на заверения телеведущего в том, что главред «Эха Москвы» работает на иностранные спецслужбы.