«Талибан» начал брать в сексуальное рабство 12-летних девочек

11 августа, 17:30

Командиры джихадистов «Талибана»  требуют от старейшин захваченных районов списки незамужних девочек и женщин, чтобы насильно выдать их замуж за своих солдат. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Боевики ходят по домам местных жителей и насильно берут в жены малолетних девочек. Раньше норма касалась незамужних дочерей в возрасте от 15 до 45 лет, однако сейчас в сексуальное рабство попадают и 12-летние дети.

Многие женщины вынуждены бросать свои семьи и бежать из захваченных деревень. 22-летняя афганская журналистка, чье имя не раскрывается, рассказала, как покинула один из таких населенных пунктов. «В выходные мне позвонил менеджер и попросил не отвечать ни на один неизвестный номер. Он сказал, что мы, особенно женщины, должны спрятаться и сбежать из города, если сможем», — заявила она.

Девушка, прячась под чадрой, в сопровождении дяди сбежала в соседнюю деревню, но вскоре местные жители рассказали талибам о ее прибытии. В итоге оказалось, что «всех будут убивать», если боевики придут и найдут ее там. Она и дядя ушли искать еще более удаленное место.

В городе, где до побега жила журналистка, отключили все телефонные линии. Девушка полностью потеряла контакт с родителями.

В июле после захвата удаленных районов на севере Афганистана движение «Талибан» издало письменные приказы, где потребовало возвращения к жестким исламским порядкам. Мужчинам отныне запрещено брить бороды, молодым людям — носить красные и зеленые цвета, ассоциирующиеся с флагом государства. Женщинам также нельзя покидать дома без сопровождения. Помимо этого, в соцсетях появились сообщения, что джихадисты потребовали списки незамужних девочек и женщин у местных имамов и мулл. При этом движение отрицает причастность к этой информации.

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МИД Азербайджана вызвал посла Ирана и передал ему ноту

11 августа, 16:49

Баку передал ноту протеста Тегерану в связи с фактами незаконного проезда в Карабах грузовых автомобилей, принадлежащих Исламской Республике Иран.

Как сообщили в МИД, 11 августа посол Исламской Республики Иран в нашей стране был приглашен в МИД.

В ноте выражено протест в связи с тем, что в последнее время автомобили различного назначения, принадлежащие Исламской Республике Иран, постоянно въезжают и выезжают из Карабахского региона Азербайджана без разрешения официального Баку.

Некоторое время назад протест был выражен иранской стороне в устной форме, вопрос был поднят в ходе встречи с послом Ирана.

В ходе встречи было отмечено, что новая администрация Ирана предпримет практические шаги по предотвращению шагов, не соответствующих духу дружеских и партнерских отношений между двумя странами.