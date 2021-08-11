У Tesla появился новый конкурент в Китае

Компания Audi разработала электрическую версию кроссовера Q5. Модель рассчитана на китайский рынок и может стать потенциальным конкурентом Tesla, сообщает Motor 1.

В базовой комплектации машина получит электромотор мощностью 180 лошадиных сил, машина сможет разогнаться до 100 километров в час за 9,3 секунды. Кроме того, будет доступна 204-«сильная» версия этого мотора, обеспечивающего разгон до «сотни» на 0,2 секунды быстрее. Топовую версию электромобиля укомплектуют двигателем на 300 лошадиных сил, производители обещают, что на разгон до 100 километров в час машине потребуется всего 6,6 секунды.

Официальная премьера Audi Q5 e-tron, по предварительным данным, должна состояться до конца августа. Машина, уточняет издание, будет предназначена исключительно для китайского рынка. Примерные цены пока не назывались.