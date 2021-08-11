У Tesla появился новый конкурент в Китае

11 августа, 17:22

Компания Audi разработала электрическую версию кроссовера Q5. Модель рассчитана на китайский рынок и может стать потенциальным конкурентом Tesla, сообщает Motor 1.

В базовой комплектации машина получит электромотор мощностью 180 лошадиных сил, машина сможет разогнаться до 100 километров в час за 9,3 секунды. Кроме того, будет доступна 204-«сильная» версия этого мотора, обеспечивающего разгон до «сотни» на 0,2 секунды быстрее. Топовую версию электромобиля укомплектуют двигателем на 300 лошадиных сил, производители обещают, что на разгон до 100 километров в час машине потребуется всего 6,6 секунды.

Официальная премьера Audi Q5 e-tron, по предварительным данным, должна состояться до конца августа. Машина, уточняет издание, будет предназначена исключительно для китайского рынка. Примерные цены пока не назывались.

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МИД Азербайджана вызвал посла Ирана и передал ему ноту

11 августа, 16:49

Баку передал ноту протеста Тегерану в связи с фактами незаконного проезда в Карабах грузовых автомобилей, принадлежащих Исламской Республике Иран.

Как сообщили в МИД, 11 августа посол Исламской Республики Иран в нашей стране был приглашен в МИД.

В ноте выражено протест в связи с тем, что в последнее время автомобили различного назначения, принадлежащие Исламской Республике Иран, постоянно въезжают и выезжают из Карабахского региона Азербайджана без разрешения официального Баку.

Некоторое время назад протест был выражен иранской стороне в устной форме, вопрос был поднят в ходе встречи с послом Ирана.

В ходе встречи было отмечено, что новая администрация Ирана предпримет практические шаги по предотвращению шагов, не соответствующих духу дружеских и партнерских отношений между двумя странами.