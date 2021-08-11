Кабул просит прислать представителей ООН для фиксации преступлений талибов

11 августа, 17:02


Глава афганского МИД Мухаммад Ханиф Атмар встретился с временным поверенным в делах США в Афганистане Россом Уилсоном, чтобы обсудить текущую ситуацию с безопасностью в стране и мирный процесс, сообщил в среду МИД ИРА.

«Министр иностранных дел рассказал о ситуации в области безопасности и последних событиях в мирном процессе в Афганистане, указав, что афганский народ требует немедленного прекращения нападений талибов на города и убийств мирных жителей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Атмар обратился к США с просьбой поддержать позицию Кабула на специальной сессии Совета Безопасности ООН и Совета ООН по правам человека по Афганистану.

«В ходе встречи Атмар обсудил важность установления режима прекращения огня, начала переговоров и поддержания прочного мира и стабильности, которые будут обсуждаться на следующем заседании СБ ООН. Руководитель МИД призвал Совет по правам человека ООН направить в Афганистан группу для расследования нарушений прав человека и военных преступлений», — сообщает МИД Афганистана.

Уилсон выразил обеспокоенность очевидными нарушениями прав человека в Афганистане. Он заявил, что США выступают за прекращение насилия и установление прочного мира в Афганистане в соответствии с чаяниями народа, отмечается в сообщении.

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МИД Азербайджана вызвал посла Ирана и передал ему ноту

11 августа, 16:49

Баку передал ноту протеста Тегерану в связи с фактами незаконного проезда в Карабах грузовых автомобилей, принадлежащих Исламской Республике Иран.

Как сообщили в МИД, 11 августа посол Исламской Республики Иран в нашей стране был приглашен в МИД.

В ноте выражено протест в связи с тем, что в последнее время автомобили различного назначения, принадлежащие Исламской Республике Иран, постоянно въезжают и выезжают из Карабахского региона Азербайджана без разрешения официального Баку.

Некоторое время назад протест был выражен иранской стороне в устной форме, вопрос был поднят в ходе встречи с послом Ирана.

В ходе встречи было отмечено, что новая администрация Ирана предпримет практические шаги по предотвращению шагов, не соответствующих духу дружеских и партнерских отношений между двумя странами.