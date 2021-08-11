Шойгу: «Армения — ключевой партнер и союзник России»

«Армения — ключевой партнер и союзник России по обеспечению безопасности в Закавказье».

Об этом заявил глава Минобороны России на встрече с армянским коллегой Аршаком Карапетяном в Москве, передает Sputnik Армения.

«Армения — союзник и ключевой партнер России по обеспечению безопасности в Закавказье, и мы крайне заинтересованы в поддержании стабильности в этом регионе», — заявил Шойгу.

Министр отметил, что в Армении находится 102-я российская военная база, которая хорошо оснащена и является гарантом безопасности.

В свою очередь Карапетян отметил, что свой первый зарубежный визит в ранге министра обороны совершил именно в Россию, являющуюся стратегическим союзником Армении.

«Россия — единственное государство, которое дает реально ощутимый продукт безопасности для армянского народа и сегодня занимается вопросами безопасности не только в Нагорном Карабахе, но и непосредственно на границах Армении. Мы готовы к очень тесному и эффективному сотрудничеству», — сказал Карапетян.